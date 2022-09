Inflazione, Ipsos: "Sempre più alta la preoccupazione nel nostro Paese"

(Teleborsa) - L'Italia si conferma un Paese spaccato in due tra soddisfatti e insoddisfatti della propria condizione economica, con un aumento di questi ultimi negli ultimi mesi. A fine luglio 2022 la quota degli italiani che si dichiarano soddisfatti della propria condizione economica è del 51% (in diminuzione di 5 punti rispetto a maggio 2022) e, al contrario, si registra un aumento della quota di insoddisfatti (49% a luglio 2022 vs. 44% a maggio 2022). I principali motivi alla basa dell'insoddisfazione dell'attuale situazione economica e finanziaria sono dati dall'aumento del costo della vita, con il 60% degli italiani che dichiara di avere difficoltà a far quadrare tutti i conti; e dalla preoccupazione per il futuro: il 50% afferma di non avere risparmi o di non riuscire a risparmiare. Questi, in sintesi, i principali dati che emergono dall'– rileva il report – rimangono la categoria di spesa in cui gli italiani registrano maggior rincari, infatti, l'81% degli intervistati dichiara di aver percepiti ulteriori aumenti (vs. 74% a maggio). Al contempo, rispetto a maggio 2022, l'aumento dei prezzi percepito si è esteso a un numero più alto di categorie. Le maggiori variazioni si registrano in: prodotti per l'igiene della persona, in aumento del 39%; abbigliamento, calzature e accessori, in aumento del 34%; bevande analcoliche, in aumento del 39%; prodotti per la bellezza (cosmetica/dermo-cosmetica), in aumento del 38%; servizi e tempo libero registrano dinamiche simili con incrementi di prezzo che riguardano, anche in questo caso, un numero maggiore di categorie. Nello specifico, rispetto a maggio 2022, gli italiani hanno percepiti ulteriori aumenti di prezzi in: viaggi e vacanze, in aumento del 42%; servizi finanziari, bancari e assicurativi, in aumento del 43%; entertainment (musica, video, abbonamenti TV/internet), in aumento del 46%.Le aziende adottano la strategia della Shrinkflation. Con Shrinkflation si intende la pratica di ridurre il packaging e il contenuto dei prodotti, ma senza una relativa diminuzione di prezzo. Negli ultimi mesi, a oltre un consumatore su due è capitato di acquistare un prodotto e accorgersi che la quantità contenuta fosse inferiore a quella che immaginava o lasciava intuire il packaging, in particolare sugli acquisti abituali. Il fenomeno della Shrinkflation risulta essere non gradito ai consumatori italiani. Il 68% dichiara che preferirebbe avere una quantità invariata di prodotto con un adeguamento di prezzo e il 32%, invece, afferma di prediligere un prezzo invariato del prodotto con una riduzione della quantità.L'ultimo sondaggio d'opinione internazionale di Ipsos, condotto in 28 Paesi, rivela che, in media, tre intervistati su dieci (29%) riferiscono di essere in difficoltà con la gestione delle proprie finanze e una medesima percentuale, pari al 30%, sostiene di cavarsela. All'altro estremo della scala, poco più di un rispondente su dieci afferma di vivere bene. A questo si associa, per il 40% degli intervistati, anche l'aspettativa di un calo del proprio reddito durante il prossimo anno. Percentuale superiore sia a quanti ritengono che il proprio reddito non subirà alcuna variazione (31%) sia a quanti, invece, sostengono che aumenterà (22%).