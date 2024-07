Findomestic: intenzioni d'acquisto tornano a crescere a luglio (+4,1%)

(Teleborsa) -, segnando un +senza tuttavia discostarsi dal livello più basso degli ultimi 2 anni registrato a giugno. Lo rileva dall’Osservatorio Findomestic di luglioi – commenta, responsabile Osservatorio Findomestic – continuano a vedere nell’inflazione la principale preoccupazione seguita da quella per il calo del potere d’acquisto. 4 famiglie su 10 – continua Bardazzi – continuano a ritenere la propria situazione economica abbastanza o molto problematica e la metà degli italiani negli ultimi tre mesi non è riuscita a risparmiare nulla. In questo contesto di preoccupazione e incertezza il nostro ultimo Osservatorio mensile rileva una timida ripresa della propensione al consumo per i prossimi- La “casa” è il segmento protagonista, in positivo e negativo, dell’Osservatorio Findomestic mensile di luglio: se infissi (+16,3%), caldaie (+16%), impianti fotovoltaici (+5,6%) e isolamento termico (+3,9%) spingono le intenzioni d’acquisto dei prossimi tre mesi, gli elettrodomestici (piccoli -12,9% e grandi -18,1%) si attestano, invece, ai livelli minimi rispetto all’ultimo anno, così come i mobili (-0,4%). Anche la tecnologia presenta tendenze diversificate: la propensione all’acquisto di PC guadagna nell’ultimo mese l’11%, quella per le fotocamere il 5,9%, mentre telefonia (-3,9%), tablet (-12,2%) e TV (-14%) si inseriscono tra i comparti in negativo. Gran parte dei viaggi (-4,1%) sono già stati prenotati così come tanti italiani si sono già preparati all’estate acquistando attrezzature sportive (-15,7%) e per il fai da te (-12,6%) e non hanno intenzione di farlo nei prossimimesi.- La propensione all’acquisto di auto usate vola a +34,3% rispetto a giugno (il comparto con la performance migliore), mentre l’auto nuova rimane stabile (+0,4%). Le “due ruote” – elettriche e non - soffrono: e-bike a -9,8%, motoveicoli a -21,9% (livello più basso dell’ultimo anno) e monopattini elettrici a -40,3%.