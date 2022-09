Seduta tonica per l'indice delle aziende sanitarie (+1,38%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

FTSE MIB

Amplifon

Recordati

Philogen

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dalIlha aperto a 211.227,4 in crescita dell'1,38%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude poco mosso a 708, dopo aver avviato la seduta a 709.Tra i titoli del, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,86%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,39%.Tra ledi Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,72%.