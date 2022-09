MIT SIM, balzo delle commissioni mentre prosegue sviluppo business unit

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha chiuso ildel 2022 conper 1.497.701 euro (+210% rispetto al primo semestre 2021), riconducibili principalmente ai 57 mandati specialist attivi, all'attività di Ricezione e Trasmissione Ordini per 135.319 euro, alle commissioni per i servizi di Euronext Growth Advisor e alle operazioni di collocamento per 566.020 euro.L'attività diha generato ricavi per 85.268 euro, a fronte di 58.826 euro del primo semestre 2021. Le, riconducibili nella quasi totalità del loro ammontare alle commissioni di sub-collocamento, sono pari a 353.249 euro, rispetto ai 23.528 euro del primo semestre 2021.Ilè pari a -260.734 euro (-344.639 nel primo semestre 2021), con la società che sottolinea che "il 2022 è il primo anno di piena operatività della SIM su tutte le differenti linee di business che il management - in sede di IPO - aveva comunicato di voler sviluppare". La società ha 57 mandati di Specialist attivi e 6 incarichi di Euronext Growth Advisor.Al 30 giugno 2022 laè pari a -2.922.302 euro (cassa) rispetto ad un valore pari a -3.178.333 euro al 31 dicembre 2021. Il saldo è composto dalla disponibilità liquida e i titoli detenuti per la negoziazione, i quali hanno subito una diminuzione del valore in linea con il negativo andamento dei titoli quotati sul mercato Euronext Growth Milan nel corso del primo semestre 2022.