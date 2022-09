UniCredit e SACE supportano i piani di sviluppo di Ceramica del Conca

UniCredit

(Teleborsa) -ha erogato undiin favore di, azienda riminese leader nel settore della ceramica, assistito da. L’operazione è destinata a supportare ildell’azienda nello stabilimento di(Modena), finalizzato ad aumentare la capacità produttiva con tecnologia all’avanguardia che ridurrà l’impatto ambientale. Il nuovo impianto amplierà la già importante fascia di mercato nei formati e spessori ceramici più tradizionali fortemente richiesti e permetterà la produzione di grandi lastre ceramiche con potenziale sviluppo futuro di nuovi mercati.Inoltre, l’installazione di nuove e miglioriconsentirà a Ceramica del Conca di crescere in termini di produttività, sostenibilità ed efficienza a beneficio anche delle risorse umane impiegate su questa linea produttiva all’avanguardia.Dichiara, Amministratore Delegato di Ceramica del Conca: “Con questo investimento rafforziamo il nostro impegno per il rispetto dell’ambiente attraverso tecnologie all’avanguardia che ci proiettano verso l’utilizzo dell’idrogeno che sarà la nuova frontiera tecnologica, inoltre potremo competere in nuovi mercati grazie a prodotti con maggior valore aggiunto e di grandissime dimensioni. Innovazione del prodotto, rispetto dell’ambiente, digitalizzazione e alta efficienza sono i punti essenziali che ci hanno spinto a compiere questo importante investimento.”Dichiara, Regional Manager Centro Nord UniCredit: "Con questa operazione confermiamo il nostro concreto impegno come banca e partner del territorio. Sosteniamo infatti i piani di sviluppo di un’eccellenza imprenditoriale della regione, attenta all'innovazione e capace di sfruttare le leve dell'internazionalizzazione. Ceramica del Conca SpA, inoltre, è impegnata a declinare con successo un piano di crescita volto a migliorare la sostenibilità del proprio business, fattore sempre più strategico per lo sviluppo delle imprese ed elemento chiave del nostro modello di business. UniCredit, nei fatti, si impegna ad essere parte attiva per facilitare questo cambiamento, affiancando le aziende italiane nel percorso di transizione verso un nuovo processo produttivo. Una priorità funzionale allo sviluppo della crescita sostenibile che il nostro Gruppo è determinato a supportare".Afferma, Responsabile Mid Corporate Centro Nord di SACE: “Siamo lieti di essere al fianco di Ceramica del Conca, una realtà che da sempre combina tradizione e innovazione. Attraverso questa operazione, noi di SACE supportiamo i progetti di crescita dell’azienda riminese, che ha scelto di investire nell’incremento ed efficientamento dei propri processi produttivi. Sostenere la competitività delle imprese italiane è, infatti, un pilastro della missione di SACE, contribuendo a rafforzare la competitività del nostro Sistema Paese”.