Somec, Intermonte riduce target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 38,10 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che si è chiuso con ricavi consolidati pari a 152 milioni di euro (+18,8%), un EBITDA margin del 6% (11% un anno fa) e un risultato netto negativo per 0,2 milioni di euro (positivo di 2,9 milioni di euro nel primo semestre 2021).Gli analisti hannoper il 2022 per tenere conto della perdita di redditività nel primo semestre del 2022 e dell'accantonamento straordinario di 1,8 milioni di euro che incide sui profitti, con un taglio del 47% dell'EPS.Viene sottolineato che la società prevede una continuazione della crescita dei volumi nella seconda parte dell'anno e ha già messo in atto misure per recuperare la redditività. In particolare, alcuni segmenti (come la Cucina Professionale) dovrebbero iniziare a beneficiare di una. Inoltre, ladovrebbe avere un effetto mix positivo sulla marginalità del gruppo."L'inflazione dei costi ha influenzato negativamente i risultati del primo semestre ma in assenza di ulteriori aumenti dei costi delle materie prime e dell'energia l'azienda dovrebbe poter tornare a un margine più normale - si legge nella ricerca -, che l'azienda ha utilizzato finora per portare a termine operazioni di fusione e acquisizione, con il management che persegue la sua strategia di crescita in particolare nel settore degli interni".