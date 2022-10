Confcommercio, ad agosto Misery Index in calo

(Teleborsa) - Ad agosto ilsi è attestato su un valore stimato di 16,6, in riduzione diIl ridimensionamento - viene spiegato - è attribuibile a una dinamica più contenuta dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto che ad agosto hanno registrato una variazione, su base annua, del 7,7% a fronte dell'8,7% del mese precedente. Tale evoluzione è ascrivibileNonostante il tasso di disoccupazione ufficiale abbia segnalato un ulteriore ridimensionamento attestandosi al 7,8% - un decimo di punto in meno rispetto a luglio - ad agosto si sono inoltre consolidatil dato è sintesi di una riduzione degli occupati (-74mila unità sul mese precedente) e del numero di persone in cerca di lavoro (-31mila unità in termini congiunturali). A questa evoluzione si è associata, una crescita degli inattivi (+91mila unità su luglio). Nello stesso mese le ore autorizzate di CIG sono state oltre 20,6 milioni, a cui si sommano oltre 12 milioni di ore (dato in aumento) per assegni erogati dai fondi di solidarietà. In termini di ore di CIG effettivamente utilizzate, destagionalizzate e ricondotte a Ula si stima che questo corrisponda a circa 60mila unità lavorative standard. Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un tasso di disoccupazione esteso pari all'8,7%, in modesta riduzione rispetto a luglio.Nell'ottavo mese dell'anno, i prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquistQuesta evoluzione ha riflesso, in gran parte, il netto ridimensionamento dei prezzi dei carburanti. Le prime stime di settembre indicano, peraltro, il ritorno a dinamiche più sostenute sulla spinta di una progressiva crescita dei prezzi degli alimentari. In considerazione dei segnali negativi che iniziano a manifestarsi sul versante dell'occupazione, attesi in peggioramento in conseguenza di un sempre più probabile rallentamento dell'economia, e di una dinamica inflazionistica ancora elevata si consolidano i timori di un possibile ampliamento, nei prossimi mesi, dell'area del disagio sociale.