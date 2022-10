ASPI e Inail siglano protocollo per rafforzare sicurezza cantieri

(Teleborsa) -hanno sottoscritto il, cui hanno aderito anche ledel settore trasporti e costruzioni (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Sla Cisal, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil). Alla firma dal direttore generale dell’Inail,, e l’amministratore delegato di ASPI,, insieme ai rappresentanti delle segreterie nazionali dei siondacati coinvolti.Il protocollo digetta le basi per unafinalizzata alla diffusione dellain tutta la filiera, attraverso innovazioni tecnologiche e modalità innovative di formazione.L'accordo rafforza l’impegno dell’Inail per la promozione di iniziative congiunte con grandi realtà d’impresa italiane, con l’obiettivo di garantire che la salute e la sicurezza sul lavoro siano centrali anche nella fase di crescita trainata dal PNRR."Il protocollo tra Inail e il Gruppo Autostrade per l’Italia rafforza ulteriormente una efficace collaborazione, rendendola strutturata e permanente, oltre che finalizzata alla diffusione della cultura della prevenzione in tutta la filiera", spiega, amministratore delegato Autostrade per l’Italia, aggiungendo che nel piano di trasformazione di ASPi "lae parte integrante di qualsiasi azione, mosso dall’ambizioso obiettivo ‘zero incidenti"."L’odierna politica aziendale vede la- sottolinea l'Ad - senza alcuna deroga: una visione che si traduce quotidianamente nella costante ricerca per il potenziamento dellae delladei dipendenti, nello sviluppo di nuovee nella miglior definizione delle responsabilità delle parti coinvolte, in tutta la filiera" Tutto ciò deve essere accompagnato da un costante impegno sul versante culturale, a partire dai manager".Nell'ambito delle buone pratiche - ha ricordato Tomasi - è stata istituita la, che riconosce a ogni lavoratore il diritto di fermare il cantiere qualora ravveda potenziali pericoli per l’incolumità del team.Gldefiniti dal protocollo Inail-ASPI-sindacati riguardano in particolare iniziative congiunte di, l’erogazione di programmi dirivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nei cantieri, loper la prevenzione delle patologie lavoro-correlate, la progettazione di modelli di organizzazione per lae la promozione del benessere organizzativo, e lprofessionali.appositamente individuati si avvierà la, come l’utilizzo di, o, nel campo della formazione, il ricorso alla. Il punto di partenza sono i progetti di ricerca promossi dall’Inail nel campo della robotica, della realtà aumentata attraverso la visione immersiva e della sensoristica. Ciascuna iniziativa oggetto della collaborazione sarà regolata attraverso la stipula di un accordo attuativo, in cui saranno specificati mezzi, obiettivi e tempi.