USA limitano accesso Cina a chip per rallentare progressi tecnologici e militari

(Teleborsa) - Dopo mesi di lavoro, indiscrezioni e accuse incrociate, l'ha annunciato. Le aziende statunitensi non saranno più autorizzate a fornire chip avanzati, apparecchiature per la produzione di chip e altri prodotti a Pechino a meno che non ricevano una, in una mossa che gli esperti credono rallenterà lo sviluppo scientifico e militare del colosso asiatico.Le regole si basano sunel corso dell'anno tramite, come. A queste era stato chiesto di interrompere le spedizioni di attrezzature alle fabbriche interamente di proprietà cinese impegnate nel campo dei semiconduttori avanzati.Il pacchetto di restrizioni, che è stato messo a punto dal Dipartimento del Commercio, "è progettato in gran parte per, che utilizzano il supercalcolo per modellare le esplosioni nucleari, guidare le armi ipersoniche e stabilire reti avanzate per la sorveglianza di dissidenti e minoranze", ha scritto il New York Times dopo un incontro in cui alti funzionari del governo hanno presentato le misure alla stampa statunitense."L'ambiente delle minacce è in continua evoluzione e oggi stiamo aggiornando le nostre politiche per assicurarci di affrontare le sfide poste dalla Repubblica popolare cinese mentre", ha affermato Alan Estevez, sottosegretario al commercio per l'industria e la sicurezza.L'amministrazione Biden non si è infatti limitata ad indirizzare le misure alle aziende americane, ma ha ancheche vieteranno alle aziende di qualsiasi parte del mondo di vendere chip utilizzati nell'intelligenza artificiale e nel supercalcolo in Cina, se realizzati con tecnologia, software o macchinari statunitensi.