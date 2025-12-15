Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:15
25.123 -0,29%
Dow Jones 20:15
48.367 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: nuovo spunto rialzista per Lam Research

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, con una variazione percentuale del 3,12%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Lam Research mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a -2,13% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Le implicazioni di medio periodo di Lam Research confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 167,5 USD con primo supporto visto a 162,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 160,1.

