New York: nuovo spunto rialzista per Lam Research

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori
, con una variazione percentuale del 3,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Lam Research
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a -2,13% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Le implicazioni di medio periodo di Lam Research
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 167,5 USD con primo supporto visto a 162,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 160,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)