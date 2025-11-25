Milano 16:39
42.698 +0,95%
Nasdaq 16:39
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:39
46.717 +0,58%
Londra 16:39
9.599 +0,67%
Francoforte 16:39
23.438 +0,85%

New York: scambi in positivo per Applied Materials

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che avanza bene del 2,38%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Applied Materials rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo del produttore di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 238,6 USD e primo supporto individuato a 234,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 242,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
