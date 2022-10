Eventi e scadenze: settimana del 10 ottobre 2022

Cleanbnb

Esprinet

Sanlorenzo

Gpi

Pepsico

Tecma Solutions

Blackrock

Delta Air Lines

Luve

Wells Fargo

Circle

Citigroup

Digital Magics

Gibus

Gismondi 1754

Idntt

Imprendiroma

JP Morgan

Morgan Stanley

Siav

Us Bancorp

Vimi Fasteners

Jonix

(Teleborsa) -ASviS - Festival dello Sviluppo Sostenibile - Il Festival è organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS),con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni unite e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)Meeting annuale IIF 2022 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà focalizzato sulle questioni più rilevanti e all'avanguardia che incidono sui servizi finanziari, tra cui geopolitica e sanzioni, aumento dell'inflazione, ESG e finanza sostenibile, il ruolo delle risorse digitali e dei CBDC, l'agenda normativa globale e le prospettive economiche nei mercati sviluppati ed emergenti.Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari6° Conferenza nazionale sulla sharing mobility - Evento di riferimento in Italia sul tema della mobilita` condivisa organizzato dall'Osservatorio Nazionale della Sharing MobilityParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Indagine sulle aspettative di inflazione e crescitaFondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2022 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings 2022, si svolge a Washington. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione medio-lungoCorte dei conti - Celebrazione 160° anniversario - Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizio celebrazioni dei 160 anni dall'istituzione della Corte dei conti, con il convegno dal titolo "Il ruolo della Corte dei conti al servizio della collettività nell'evoluzione delle sue funzioni". Intervento di apertura del Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino.BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Torino per la Cerimonia in occasione del 160° anniversario della Corte dei ContiEQUITA: "Strumenti di finanza sostenibile per la crescita delle imprese" - Durante l'evento, organizzato da Equita, si parlerà di analisi dell'evoluzione dei principali strumenti di debito a disposizione delle società italiane nell'ambito della finanza sostenibile, dai green bond ai sustainable bond, dalle emissioni social a quelle sustainability-linked, insieme con l'andamento del settore e delle policy di riferimento in materia di sostenibilitàBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analistiOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaCorporate Governance Conference - Conferenza di Assogestioni con il patrocinio di MEF e Consob. Attesi oltre 80 speaker da tutto il mondo, per un confronto su trend e best practice in materia di corporate governanceFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Incontro con la comunità finanziaria a MilanoFesta del Cinema di Roma - L'evento si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinemaAttività istituzionali - Il Presidente Mattarella presenzia la Sessione di apertura del 35° Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati a RomaIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio12:00 - A2A - Presentazione Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, - Durante l'incontro, il Presidente e l'AD di A2A interverranno per raccontare il bilancio di sostenibilità territoriale e discutere delle alleanze per una transizione di successo nella Città di Milano. Saranno inoltre presentati gli esiti delle iniziative di ascolto degli stakeholder intraprese da A2A per individuare progettualità nuove che favoriscano il percorso verso la transizione ecologica.Tesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 30.09.2022- Risultati di periodoBanca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica: fabbisogno e debitoTesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Presa visione dei dati relativi a ricavi delle vendite e posizione finanziaria netta al 30 settembre 2022, non sottoposti ad attività di revisione- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive