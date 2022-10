IVECO BUS vince il premio "Autobus sostenibile dell’anno"

Iveco Group,

(Teleborsa) - IVECO BUS, marchio diha vinto l'ambito premio “Autobus sostenibile dell'anno” (Sustainable Bus Award), nella categoria “intercity”, per il suo autobus interurbano CROSSWAY Low Entry HYBRID a gas naturale, compatibile con il biometano. Questo è il terzopremio vinto da IVECO BUS e segue quello del 2018 per la versione CROSSWAY Low Entry e il titolo nel 2020 per il CROSSWAY a gas naturale.La giuria del premio è composta da sette rappresentanti delle principali testate europee di settore. Nell'assegnare il titolo, i giurati hanno valutato fattori quali la sicurezza, il comfort, i livelli di rumorosità, la riciclabilità dei componenti e l'impegno di sostenibilità del produttore, nonché la capacità di creare un'immagine positiva del veicolo presso il pubblico a cui è destinato.si rivolge a Regioni, Provincie e Città che desiderano fornire soluzioni di trasporto pienamente compatibili con i progetti di transizione energetica. Offre un risparmio di carburante fino al 15% rispetto alla variante diesel e una riduzione delle emissioni di CO2 fino all'82% grazie ai carburanti prodotti daInoltre, dopo la firma di un memorandum d’intesa lo scorso luglio,– azienda di tecnologie per il trasporto – offrendo, dapprima ai propri clienti in Italia, la possibilità a partire dall’inizio del 2023 di acquistare attraverso la rete di concessionari IVECO BUS software su misura per soluzioni di trasporto on-demand.I due partner continueranno a esplorare la possibilità di sviluppare soluzioni semplici da implementare per le amministrazioni e gli operatori del trasporto pubblico, dal trasporto a chiamata al trasporto pubblico autonomo alimentato da energie alternative. Sono in corso di valutazione anche opportunità per le navette autonome on-demand.. Il traguardo, assieme al primo risultato della partnership con Via, dimostra che IVECO BUS persegue costantemente l’evoluzione da un business tradizionale verso un futuro fortemente caratterizzato dalle tendenze che stanno rivoluzionando il settore del trasporto passeggeri, come la transizione energetica e i nuovi modelli di business", ha dichiarato