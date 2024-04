Iveco, Marx: 2024 si sta già distinguendo come anno di accelerazione

Iveco Group

(Teleborsa) - ". Ciò è possibile grazie alle solide basi che abbiamo posto nel 2022, il nostro primo anno di attività, e alla trasformazione strategica che abbiamo portato avanti lo scorso anno, il 2023". Lo ha affermatodi, durante l'assemblea generale degli azionisti ad Amsterdam."Come sottolineato nel nostro recente Capital Markets Day, tenutosi a Torino a marzo , alla fine del 2023 avevamo, o eravamo in vantaggio rispetto alla traiettoria precedente", ha aggiunto."Dietro questa ottima performance c'erano le nostre business unit, ciascuna focalizzata sul soddisfare la domanda dei clienti,, attraverso uno stretto controllo sulla catena di fornitura - ha spiegato Marx - Abbiamo costantemente accelerato il tasso di completamento dei nostri prodotti non finiti e la consegna del nostro portafoglio ordini. E abbiamo ottenuto risultati finanziari solidi, migliorando la nostra guidance finanziaria trimestre dopo trimestre per riflettere la salute finanziaria del gruppo. Nel complesso abbiamo registrato risultati positivi in tutti i nostri principali indicatori di performance"."Quindi, il- ha sottolineato il CEO - Continueremo ad andare oltre con la passione imprenditoriale che ci caratterizza, guardando sempre avanti a ciò che possiamo fare e oseremo fare domani".