Aumento di capitale: Banca MPS rettifica il prezzo dei titoli

Banca MPS

(Teleborsa) -ha comunicato i dettagli della, che prende il via il giorno 17 ottobre 2022.L'aumento di capitale a pagamento prevede l'offerta in opzione di 374 nuove azioni, ogni 3 azioni ordinarie possedute, al prezzo di sottoscrizione di 2 euro per azione.Il prezzo dei diritti (ISIN: IT0005509002), che saranno negoziati dal 17 al 25 ottobre 2022, è stato fissato a 7,8270 euro.Il termine ultimo di adesione all'aumento di capitale è il 31 ottobre 2022.Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari 0,20837017.Prezzo di Riferimento: 2,0630 euroPrezzo Last: 2,0629 euroPrezzo Ufficiale: 2,2992 euro