Gas, domani le nuove proposte della Commissione: sì a un indice alternativo al Ttf, no al price cap

(Teleborsa) - In attesa della presentazione ufficiale domani delledelladi un nuovo pacchetto di misure per affrontare la crisi deinell'Ue in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì sono emerse le prime indiscrezioni. La prima riguarda una"per l'acquisto congiunto di gas" con la previsione di "una partecipazione obbligatoria degli Stati membri all'aggregazione della domanda per almeno il 15% del volume di riempimento dello stoccaggio".A questa prima proposta la Commissione europea dovrebbe affiancare le altre misure che hanno raccolto un'ampia adesione tra i Paesi membri: la riduzione della domanda per evitare il rischio di razionamenti e un(e volontario) aldi. In merito a questo secondo punto, in particolare, la proposta della Commissione Ue dovrebbe riguardare un nuovo indice di prezzo complementare per il. Nella bozza di comunicazione citata da diverse testate è stata indicata l'(Acer) per "raccogliere le informazioni necessarie per creare questo nuovoentro la fine del 2022" e "l'indice dovrebbe essere disponibile in tempo per la prossima stagione di riempimento" degli stoccaggi "all'inizio del 2023".Nessun passo in avanti sul, che non sembra raccogliere abbastanza adesioni in nessuna delle sue forme proposte. Germania e Paesi bassi continuano infatti a osteggiare tale soluzione. Per tali ragioni non dovrebbe trovare spazio nella comunicazione di Bruxelles: in particolare, unall'ingrosso del gas è escluso così come un tetto al prezzo del gas naturale liquefatto. Nel frattempo nel fine settimanaè tornata a minacciare un taglio totale delle forniture, se l'Ue deciderà di introdurre un “price cap” sul gas russo.Nel frattempo ilscende ancora dopo l'annuncio della Commissione europea di presentare le sue nuove proposte: il prezzo oscilla a 132 euro al megawattora con una flessione di circa il 7 per cento.