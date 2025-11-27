Milano 17:04
43.212 +0,19%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 17:04
9.686 -0,05%
Francoforte 17:03
23.783 +0,24%

Natural Gas (Amsterdam) a 29,23 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 29,23 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 29,23 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```