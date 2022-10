OPA Esprinet su Cellularline termina sotto soglia: priva di efficacia

Esprinet

(Teleborsa) -l'offerta pubblica di acquistopromossa da 4 SIDE (società il cui capitale sociale è interamente detenuto da) sulle azioni di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet.Venerdì 14 ottobre si è concluso il periodo di adesione e sono state portate in adesione 2.510.896 azioni, rappresentative di circa l'di Cellularline. Inoltre, non sono stati effettuati acquisti al di fuori dell'offerta. Il 7 ottobre era stato reso noto un patto di non adesione tra certi azionisti.L'offerta prevedeva come condizione di efficacia che Esprinet raggiungesse il, riservandosi di acquistare un quantitativo inferiore solo se al termine dell'OPA fosse venuto a detenere più delAlla luce dei risultati provvisori dell'offerta l'offerente ha comunicato che "la condizione soglia deve considerarsi" e che l'offerta "è da considerarsi".Leportate in adesione all'offerta sarannonella disponibilità dei rispettivi titolari, senza addebito di oneri o spese a loro carico, entro la giornata odierna, lunedì 17 ottobre 2022.