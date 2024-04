Tweppy, fallisce l'OPA finalizzata al delisting

Tweppy

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Mila e operante nei servizi di ristrutturazione immobiliare, ha reso noto che, nel periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa dai maggiori azionisti, sono stateall'offerta complessive 449.686 azioni ordinarie, pari ale al, per un controvalore complessivo pari a 449.686 euro.Nel corso del periodo di adesione, gli offerenti non hanno effettuato, né direttamente né indirettamente, acquisti aventi ad oggetto azioni ordinarie dell'emittenteSulla base dei risultati definitivi,e non avrà luogo la riapertura dei termini. Le azioni portate in adesione saranno quindi rimesse a disposizione dei rispettivi titolari.