TatTaTu debutta su Euronext Growth con una performance brillante

(Teleborsa) -, la prima app di social media e intrattenimento che premia i clienti per i contenuti fruiti, lanciata dall'imprenditoreIl titolo, da oggi quotato sul mercatoed inserito anche nel segmento, registra un. Il prezzo di collocamento delle 814.265.232 azioni ordinarie era stato fissato a 2 euro, in base alle stime formulate in occasione del private placement, per unacomplessiva di circaIl fondatore e CEO ha sviluppato la piattaforma nel 2018, con l'obiettivo di restituire il potere agli utenti e promuovere un cambiamento positivo nel panorama dei media. "La quotazione diretta su Euronext Growth Paris rappresenta unaper implementare la nostra vision di cambiare per sempre il rapporto tra gli utenti dei social media, i loro dati e il mondo online", ha affermato Andrea Iervolino, aggiungendo "siamo anche onorati di entrare a far parte del segmento Euronext Tech Leaders e di essere classificati tra le più grandi aziende tecnologiche in Europa".Il segmentoin cui è stata inserita TaTaTu, la quarta azienda inserita nel 2022, raccogliequotate sui mercati Euronext ed offre una serie didelle aziende nei confronti degli investitori internazionali, come migliori condizioni di trading e la creazione di una community di Tech Leaders.