Sogefi, ricavi e redditività in miglioramento nei primi 9 mesi 2022

Sogefi

CIR

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo), ha registratopari a 1.165,6 milioni di euro nei, in crescita del 17,7% rispetto ai primi nove mesi del 2021. L'incremento del fatturato è riconducibile alla crescita dei volumi di produzione (+3,4%), all'adeguamento dei prezzi di vendita agli incrementi dei costi delle materie prime e all'evoluzione dei tassi di cambio (al'incremento dei ricavi sarebbe dell'11,7%).sono in crescita: +7,4% in Europa, +30,6% in Nord America (+17,4% a cambi costanti), +57,4% in Sud America (+19,8% a cambi costanti, al netto dell’inflazione dell'Argentina), +27,9% in Asia (+17,6% a cambi costanti). L'andamento delè stato particolarmente positivo (+29,4%), anche a cambi costanti (+21%).L'è aumentato a 151,3 milioni di euro, rispetto a 144,1 milioni nei primi nove mesi del 2021 (+5%). L'è ammontato a 33 milioni di euro (nel 2021 il risultato netto è stato pari a 24,3 milioni per le attività operative in continuità e -2 milioni comprese le attività cessate). L'attività ha generato unpositivo per 31,6 milioni di euro (25,1 milioni nel 2021). L'(ante IFRS 16) è sceso a 219,7 milioni di euro al 30 settembre 2022, rispetto ai 258,2 milioni al 31 dicembre 2021.Assumendo che non ci siano ulteriori fattori di grave deterioramento dello scenario macroeconomico e produttivo, il gruppo Sogefi prevede di conseguire, escludendo gli oneri non ricorrenti,