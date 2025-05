Softlab, ricavi 2024 salgono a 29 milioni di euro. Redditività in calo con riorganizzazione

Softlab

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel mercato dell'ICT Consulting, Technology Solution e Business Advisory, ha chiuso ilcona oltre 29 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto ai risultati del 2023. L'è stato di 712 migliaia di euro, in decremento rispetto al valore del 2023 (4,6 milioni di euro).La società spiega che nel corso dell'anno ha perseguito una, acquisendo risorse e competenze specialistiche e investendo sullo sviluppo di mercati non presidiati o presidiati in maniera non sufficiente. Tale strategia ha portato risultati già nella seconda parte dell'anno con la sottoscrizione di contratti di durata pluriennale con nuovi, importanti clienti. L'azienda ha inoltre implementato unfinalizzato ad ottenere maggiori livelli di efficienza operativa. Entrambi questi fattori hanno comportato uscite straordinarie nell'esercizio 2024 che hanno determinato una contrazione dell'EBITDA. Tali uscite, proprio perché eccezionali, non sono previste nell'esercizio 2025 e negli esercizi successivi. "Questo sforzo economico ha dato i primi risultati nel primo trimestre 2025 ed avrà pieno effetto nei periodi a seguire", si legge nella nota sui conti.Sull'EBITDA dell'esercizio grava anche unche contesta utilizzo di credito d'imposta nell'anno 2019 per un importo pari a 531 mila euro e che l'azienda ha deciso di spesare integralmente nel 2024. Softlab si aspetta "un significativo miglioramento del valore della produzione, dei margini operativi e dell'EBITDA nel 2025 beneficiando degli effetti positivi della riorganizzazione completata e del mantenimento del trend di crescita dei ricavi", viene sottolineato."Il riposizionamento avviato era non solo opportuno, ma essenziale per mantenere la nostra competitività nel mercato - ha dichiarato il- Con oltre 20 anni di esperienza consolidata nel settore ICT e Business Advisory, abbiamo ritenuto imprescindibile evolvere la nostra proposta di valore per anticipare le esigenze del mercato nei prossimi anni. Gli investimenti straordinari sostenuti nel 2024, seppur impattanti sui margini di breve termine, costituiscono le fondamenta per raggiungere gli ambiziosi obiettivi strategici che ci siamo prefissati: guardiamo pertanto con fiducia e determinazione al futuro, certi che questa trasformazione ci consentirà di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento e di cogliere nuove opportunità di crescita sul mercato".Ilrisulta pari a una perdita di euro 19 migliaia, in miglioramento rispetto all'anno 2023 nel quale si rilevava una perdita 372 migliaia di euro. Larisulta essere negativa per 0,1 milioni di euro, il patrimonio netto è positivo per 9,4 milioni di euro.