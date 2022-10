Texas Instruments, ricavi trimestrali sopra attese ma delude la guidance

Texas Instruments

compagnia chip statunitense

S&P 100

Texas Instruments

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,70% dopo aver deluso il mercato con la guidance.Il gruppo ga chiuso il terzo trimestre con utili per azione pari a 2,45 dollari superiori ai 2,39 dollari del consensus, mentre i ricavi si sono attestati a 5,24 miliardi contro i 5,14 stimati dagli analisti.La società stima per il quarto trimestre un giro d'affari compreso tra 4,40-4,80 miliardi inferiore ai 4,93 miliardi stimati dal mercato.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 155,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 151. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 159,6.