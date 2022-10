Enel Green Power inaugura parco eolico di parco eolico di Castelmauro

Enel

(Teleborsa) - Prosegue l’impegno di(Gruppo) a favore della transizione energetica e per la crescita delle rinnovabili in Italia, con. L’impianto si trova tra i comuni di Castelmauro e Roccavivara, nella provincia di Campobasso, ed è costituito da, per una potenza totale pari aIl nuovo parco eolicoogni anno da fonte rinnovabile, evitando l’emissione in atmosfera di circaall’anno e l’utilizzo di, contribuendo con energia rinnovabile prodotta localmente alla riduzione della dipendenza energetica dell’Italia da fonti estere. Nella realizzazione del nuovo impianto sono state, in particolare per opere civili, servizi e manutenzione.Al taglio del nastro erano presenti, CEO di Enel Green Power, il sindaco di Castelmauro, l’assessore a Politiche Energetiche, Trasporti e Mobilità della Regione Molise, la deputata, il senatoree i rappresentanti dei comuni di Roccavivara e Trivento.“Con l’entrata in esercizio del parco eolico di Castelmauro contribuiamo concretamente, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e il territorio, al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione per il Paese. Questo e gli altri nuovi impianti rinnovabili che intendiamo realizzare in Italia contribuiscono ad accelerare la transizione energetica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, a vantaggio dell’ambiente, delle persone e dell’economia", commenta, CEO di Enel Green Power."In questo periodo storico in cui l’energia è diventato un argomento centrale delle cronache con riflessi sulla vita dei cittadini, - commenta il sindaco di Castelmauro- siamo particolarmente orgogliosi di avere sul nostro territorio questo nuovo impianto da fonti rinnovabili, e quindi completamente sostenibile"."Sono molto contento di questo invito da parte di Enel Green Power e della presenza del suo amministratore delegato qui in Molise", - commenta l’assessore a Politiche Energetiche, Trasporti e Mobilità della Regione Molise