MPS, Giorgetti: "Lavoriamo per restituire sul mercato soggetto forte"

Banca MPS

(Teleborsa) - Il governo sta lavorando sul capitolo Montepaschi per "lasciare sul mercato un soggetto forte". Lo ha detto il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla 98^ Giornata Mondiale del Risparmio."L'attuale Governo - ha aggiunto - lavorerà per gestire in maniera ordinata la dismissione della quota azionaria detenuta dallo Stato, nel rispetto degli impegni presi con la Commissione europea, lasciando al mercato un soggetto bancario forte e capace di operare in un'economia diversificata e articolata, anche geograficamente, come quella italiana".Frattanto,oggi scambia in vantaggio dello 0,51% in Borsa.