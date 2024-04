MPS corre in Borsa: si ragiona sulle opportunità

Banca Monte dei Paschi di Siena

Unicredit

(Teleborsa) -è di nuovo in rally con un. La crescitasi attesa aconferma la banca fra i migliori titoli del FTSE MIB in termini di performance sin qui nel 2024.Una performance che fa riferimento alleed alle, anche assicurativo.La Banca senese, con una quota statale che raggiunse il 68% del capitale, madopo ben due collocamenti azionari e ci si prepara all'ultima dismissione durante e dopo l'estate.Laè stata avviata a fine 2023, prima con l'offerta di un pacchetto del 20% e poi con il collocamento di un altro 12,5%, che portato ildi MPS. L'ultima operazione, realizzata un paio di settimane fa nell'ambito del più ampio piano di dismissione di quote pubbliche nelle partecipate statali, vede MPSIl MEF cederàdella banca, per scendere sotto il 20%, ma deve attendere novanta giorni dall'ultimo collocamento e quindi fino alCon un clamoroso passo indietro di, il, anche se il mercato non si dà per vinto e, a cadenze fisse, individua l'uno a l'altro partner di una eventuale aggregazione.che sta premiando i corsi azionari del titolo. Senza contare che, come Unipol, che darebbe all'operazione uno standing più europeo., però, ha più volte ribadito che la, avendo completamente risanato l'Istituto senese, riportandolo in utile (oltre 2 miliardi) e riavviando la distribuzione di un dividendo (315 milioni).Ma ile torna ad auspicare l'arrivo di un partner. "La scarpetta è pronta, il", ha affermato il titolare del MEF, rispondendo ad una domanda sulla possibilità di trovare un partner quest'anno.E dopo aver assimilato la banca senese ad una "Cenerentola" fra le banche, Giorgettiper la vendita della restate quota del 26%.Proprio la Banca, rispondendo ad una domanda degli azionisti in vista dell'assemblea a "porte chiuse" di giovedì 11 aprile , ha affermato che ilpotrebbe essere individuato nel". Il management ricorda però che vi sonovalutative, ad esempio quello dell'attualizzazione dei flussi di cassa futuri o l'applicazione di multipli di mercato o di multipli relativi a transazioni precedenti.