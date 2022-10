MutuiOnline acquista Trebi per rafforzarsi in mercato leasing e noleggio

MutuiOnline

(Teleborsa) - Il Gruppo, quotato su Euronext STAR Milan a attivo nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie,, società attiva nello sviluppo e fornitura diti, tra cui in particolare il leasing, del noleggio e della gestione dei crediti non performing. L'acquisizione è stata attuata, che così può rafforzare la propria centralità per il mercato italiano del leasing e del noleggio, affiancando ai servizi di business process outsourcing, l'offerta software del principale operatore del settore.Ilè pari a 89,5 milioni di euro, di cui 77,5 milioni pagati al closing 12 milioni trattenuti a titolo di escrow a garanzia degli eventuali obblighi di indennizzo derivanti dal contratto di compravendita, con rilascio progressivo su un orizzonte di quattro anni. Il pagamento del prezzo è stato finanziatoTrebi ha realizzato nell'ricavi consolidati pro-forma di 18,7 milioni di euro e un EBITDA consolidato pro-forma di 7,6 milioni di euro. Il forecast per l'prevede ricavi per 18,9 milioni di euro e un'EBITDA di 8 milioni di euro. Alla data del 30 giugno 2022, la posizione finanziaria netta era di cassa netta positiva per 4,5 milioni di euro."La mission della nostra Divisione BPO è supportare nel lungo periodo le istituzioni finanziarie clienti nell'innovare e gestire i propri processi ad alto valore aggiunto con piattaforme operative, normative e tecnologiche d'eccellenza, e vogliamo farlo costruendo e sviluppando un, gestite con approccio imprenditoriale - ha commentatodi MutuiOnline - L'acquisizione odierna si inserisce con piena coerenza in questo progetto".