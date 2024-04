d’Amico, ordine di due ulteriori navi LR1 di nuova costruzione

d’Amico International Shipping

(Teleborsa) -, società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda), ha stipulato un contratto di costruzione con Jiangsu NewYangzi Shipbuilding Co., Cina, per l'acquisto di due ulteriori nuove navi cisterna ‘Long Range’ (LR1 -75.000 tonnellate di portata lorda) ad un prezzo contrattuale di US$ 56,2 milioni ciascuna.Si prevede che queste due nuove navi, estremamente efficienti, ci saranno consegnate rispettivamente a luglio e dicembre 2027.Ad oggi, la flotta DIS comprende 34 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 26 navi di proprietà, 5 a noleggio e 3 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 8,8 anni.