Auto, immatricolazioni Italia ancora in recupero a ottobre (+14,56%)

(Teleborsa) -avviato a partire dalla scorsa estate,, anche a causa del rallentamento atteso nell'ultimo trimestre del 2022. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla base dei dati desunti dagli archivi della Motorizzazione civile, ha segnalato che ad ottobre 2022 sono staterispetto alle 101.103 iscrizioni registrate nello stesso mese del2021.sono statirispetto ai 297.892 passaggi registrati ad ottobre 2021 Il volume globale delle vendite mensili, pari a 555.787, ha interessato quindi per il 20,84% vetture nuove e per il 79,16% vetture usate.sono staterispetto a 1.266.795 dei primi dieci mesi del 2021.Guardando ai singoli marchi, le vendite dihanno registrato una frenata (-21,88%), mentre quelle dellasono aumentate del 15,3%. Più che raddoppiate le vendite di, mentre lafa segnare un aumento in linea con il marchio torinese (+21,24%).Nel complesso ilha immatricolato, con una quota di mercato che scende al 32,9% dal 35,3% precedente.di ottobre: Fiat Panda (8.192), Lancia Ypsilon (3.653), Jeep Renegade (3.504), Citroen C3 (2.884) e Fiat 500 (2.542).Fra le concorrenti, balzano anche le vendite della rivale(+12,92%), mentre non brilla la(+1,71%)., "la fragilità dello scenario globale e inell’ultima parte dell’anno dovrebbero impattare anche sul settore automobilistico, portandolo aa circa, -10,8% sul 2021 e 158.000 unità in meno, un volume pari a quello dicon 1.304.000 autovetture".Il Presidente dell'Associazione che rappresenta le case d'auto estere operanti in Italialancia dunque un, chiedendo di affrontare il delicato processo di transizione per la riconversione industriale al fine di essere pronti nel 2035 allo stop dei motori termici imposto dall’UE lo scorso giugno e quindi sollecita: un robusto; accelerazione deiin tutto il territorio nazionale; unaprivata e aziendale.