FAE Technology lavora alla quotazione a Piazza Affari

(Teleborsa) -. La società bergamasca starebbe completando in questi giorni il sindacato di banche per lanciare l'offerta pubblica iniziale (IPO), secondo quanto anticipato dal quotidiano "Verità e Affari". Contattata da Teleborsa, la società non ha rilasciato commenti all'indiscrezione.Con sede a Gazzaniga, in Valle Seriana, la società opera nel design, nello sviluppo di PoC, nella progettazione industriale, nella prototipazione, nella produzione e nella fornitura di soluzioni nele prodotti elettronici custom. Nel 2021 ha registrato un, in crescita del 60% rispetto ai 15 milioni di euro dell'anno prima.FAE Technology è stata fondata nel 1990 dacome realtà attiva nella produzione di piccole serie di schede elettroniche. Negli anni è cresciuta e nel 2008 ha attuato il passaggio generazionale: da allora alla guida dell'azienda c'è il figlio. Di recente è arrivata anche l'espansione internazionale: nel 2021 ha siglato una partnership strategica con azienda con sede a Berlino per il sales business development del mercato tedesco.