FAE Technology, salgono ricavi e marginalità nel 2023

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha chiuso ilconpari a 61,7 milioni di euro, in crescita del 56,5% rispetto all'esercizio precedente. L'risulta pari a 6,4 milioni di euro, segnando un +62,7% rispetto all'esercizio precedente mentre l'è pari al 9,8% (vs 9,7% al 31.12.2022).Al 31 dicembre 2023, l'ammonta a 1,8 milioni di euro (vs 3,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Il miglioramento è principalmente ascrivibile all'ingresso da parte del fondo di investimento francese NextStage AM avvenuto in data 7 dicembre 2023 attraverso un aumento di capitale riservato di 2 milioni di euro."Gli indicatori che comunichiamo oggi al mercato testimoniano ildella nostra società - ha commentato l'- Per il quarto anno consecutivo, FAE Technology incrementa la qualità dei risultati di circa il 60% anno su anno: un risultato ottenuto grazie alla capacità di tutto il nostro team di offrire know-how, competenze e soluzioni tecnologicamente avanzate con estrema rapidità"."Il processo di sviluppo di FAE Technology, inoltre, è stato ulteriormente accelerato dall'acquisizione di Elettronica GF - ha aggiunto - La rapida integrazione della società nel Gruppo assume particolare importanza poiché ci consente di massimizzare l'offerta tecnologica verso il mercato, confermando la volontà di giocare un ruolo di leadership all'interno dei settori più strategici, in cui la tecnologia elettronica ricopre un ruolo fondamentale. Siamo consapevoli delle sfide future che ci attendono e che sapremo affrontare con determinazione, nell'obiettivo di".Al 31 dicembre 2023, i ricavi preliminari consolidatifull-year ammontano a 71,6 milioni di euro, il valore della produzione consolidato proforma full-year si attesta a 74,8 milioni di euro e l'EBITDA consolidato proforma full-year è pari a 7,6 milioni di euro (EBITDA margin 10,1%). L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato del Gruppo FAE Technology è pari a 7,1 milioni di euro (circa 5,3 milioni di euro inerenti al consolidamento di Elettronica GF S.r.l.).