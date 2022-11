ITA Airways unico Terminal all'Aeroporto di Roma Fiumicino per tutte le operazioni di check-in

(Teleborsa) -trasferisce le operazioni die ididi tutti i voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino al Terminal 1 dello scalo romano, operazioni finora effettuate presso il Terminal 3. Le attività didella Compagnia per tutte le destinazioni, sia nazionali che internazionali e intercontinentali, saranno così concentrate in un unico terminal. Inoltre, tutti i passeggeri diretti verso destinazioni Nord America usufruiranno di varchi di sicurezza dedicati incluso un passaggio Fast Track per i clienti di Business Class o Top tiers Volare e SkyTeam."I nostri Clienti avranno a disposizione un numero didedicati esclusivamente alleche includono una serie di prodotti personalizzati. Il trasferimento delle operazioni dal Terminal 3 al Terminal 1 garantisce a tutti i passeggeri di ITA Airways una riduzione dei tempi di attesa per l’espletamento delle formalità di accettazione e per i controlli di sicurezza. Il nuovo assetto contribuisce al miglioramento dell’esperienza aeroportuale", si legge in una nota.Questa attività rientra nella strategia delladi porre al centro del proprio business il cliente, creando dei servizi sempre più efficaci volti a soddisfare le esigenze dei passeggeri.