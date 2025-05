Aeroporto di Fiumicino, in mostra l’arte di Davide Bramante

(Teleborsa) - In occasione dell’anno del Giubileo,accoglie, artista riconosciuto a livello internazionale per la sua tecnica analogica delle esposizioni multiple che ritraggono le metropoli di tutto il mondo, conprogetto espositivo interamente dedicato aittà simbolo diPer il principale aeroporto italiano,che da sempre nel suo lavoro di artista fa convivere le tre cose che ama di più ovvero l’arte, la fotografia e il viaggio, ha scelto di esporre una selezionee ad alcuni deiluoghi più iconici della città eterna.è undi un percorso visionario: accogliere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano - ha commentato Davidecon questa esposizione ho voluto proporre un approccio alternativo all’arte. Proprio come unper riportare alla luce i segni del passato, io scavo tra gli strati del presente per far emergere la bellezza nascosta”.. Al Terminal 1 è proposta una selezione di grandi opere fotografiche dedicate a Roma – realizzate dal 2004 ad oggi – che offrono una lettura potente e contemporanea della città. Al Terminal 3 sette installazioni fotografiche simili a leggere tende fluttuanti, sospese a circa tre metri dal soffitto, stimolano interazione e partecipazione tra gli spettatori. Accanto a Roma si affianca idealmente il volto di un’altra metropoli amata da Bramante:riferimento costante nei suoi viaggi e nella sua poetica. In aggiunta, altri quattro scatti, sono collocati su altre due pareti del Terminal. Lepresentate oggi alla presenza dell’Assessore Turismo, sport, cultura, Giubileo, lavoro e formazione professionale del Comune di Fiumicino Federica Poggio e dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino Raffaello Biselli, giocano su diversi livelli sovrapposti di scorci delle città del mondo che il nostro artistaUn continuo fluire tra andare, tornare come una continua ripartenza a Roma da e per il mondo.ricca di significati per Roma e per il suo aeroporto. Un luogo che è proiettato verso il futuro per qualità, sostenibilità e innovazione, ma che non dimentica le sue radici storiche e culturali e necura con attenzione l’eredità, contribuendo a valorizzare anche gli artisti del nostro tempo, come Davide Bramante, il cui valore è riconosciuto in tutto il Paese e oltre confine", ha dettoSenior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma.Con questa particolare esposizione fotografica Aeroporti di Roma "conferma nuovamente, con proposte artistiche originali e di grande livello per la valorizzazione del talento italiano nel mondo".