Cnh, Case IH e New Holland Agriculture premiati al SIMA 2022

CNH Industrial

(Teleborsa) -, brand agricoli globali di, sono stati premiati al. In programma a Parigi dal 6 al 10 novembre, il SIMA è l’occasione per mettere in mostra le ultime innovazioni tecnologiche nel mondo agricolo. Quella di quest’anno è l'edizione del centenario della principale fiera del settore agricolo. I Brand hanno vinto i titoli diassegnati nella prima giornata della Fiera.Case IH ha ricevuto il premio per la sua gamma di trattorinella categoria "XXL". Questa evoluzione della gamma Quadtrac, con più aggiornamenti, incorpora la connettività wireless. Il trattore T4F di New Holland ha vinto nella categoria “Best Specialized Tractor”. La sua cabina VisionViewTM offre il comfort di un trattore da campo aperto all'interno di una struttura che deve manovrare in spazi ristretti.New Holland inoltre ha anche vinto due medaglie di bronzo nei, che premiano prodotti, servizi e tecnologia rivoluzionari in cinque categorie. Nella categoria, ad aggiudicarsi una medaglia è stata la app per il calcolo delle perdite di prodotto Grain Cam™ Mobile che si basa su dati fotografici per calcolare la percentuale di granella persa durante la raccolta, generando un rapporto che consente di ottimizzare le impostazioni della macchina in modo da aumentare la resa. Il Brand inoltre ha ottenuto una medaglia nella categoria, Renewable Energy per il suo ruolo nel promuovere un'economia circolare. Il modello di produzione di combustibile all’interno dell’azienda agricola stessa contribuisce a un’impronta di carbonio negativa. New Holland è la prima azienda a introdurre sul mercato un trattore alimentato a metano, rendendo l'agricoltura più efficiente e indipendente dal punto di vista energetico.