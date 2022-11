Intesa Sanpaolo, Equita aumenta target price dopo i conti

Equita

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato ailsu, mantenendo il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione arriva dopo la diffusione dei risultati del terzo trimestre del 2022 , che gli analisti giudicanograzie al Net Interest Income (NII) e al costo del rischio (CoR)."Lato ricavi,(che ha battuto le attese per un +9%), mentre le fee sono sostanzialmente in linea con le attese e il trading inferiore - si legge nella ricerca - Sotto la linea operativa,a 42bps (vs attese per 59bps)".Equita ha "rivisto le stime principalmente per tenere in considerazione un".