Si muove in territorio positivo l'indice media italiano (+2,28%)

comparto media dell'Italia

indice del settore Media europeo

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mfe B

Mfe A

Mondadori

Ftse SmallCap

Triboo

RCS

(Teleborsa) - Corre ilche allunga rispetto all'andamento piatto dell'e mostra un guadagno di 145,7 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota 6.401,2.Intanto l'si ferma a 248 dopo un inizio di giornata a quota 248.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,25%.Su di giri(+4,52%).Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,69%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,79%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,75%.