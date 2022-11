Webuild, ordini acquisiti per 13,1 miliardi e guidance 2022 confermata

Webuild

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha esaminato alcuni dati e informazioni relativi all’, che evidenziae in corso di finalizzazione. Il dato include 5,1 miliardi di progetti per i quali Webuild è risultata migliore offerente.Circa lquali Australia, Europa e Nord America. In Italia, si è assistito ad un’accelerazione delle gare finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).sono attesi andare in gara entro il 2023.Ladelle attività commerciali del Gruppo ammonta a circaed include gare presentate ed in attesa di aggiudicazione per circa 11,3 miliardi., che punta ad un Book to bill superiore a 1,0x medio nel periodo 2022-24, ricavi per 7-7,5 miliardi, coperti interamente dall’attuale backlog, un Ebitda margin al 7-7,5%, supportato dal processo di efficientamento dei costi già in atto ed una posizione finanziaria netta positiva (cassa netta).