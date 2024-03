Webuild, investitori istituzionali depositano lista per rinnovo CdA

Webuild

(Teleborsa) - Glihannodi minoranza di soli candidati indipendenti per ildi, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di circa l'1,2% delle azioni ordinarie della società.La lista presentata per il consiglio di amministrazione è: Francesco Umile Chiappetta, Lucrezia Reichlin, Paolo Boccardelli, Michela Costa, Marcella Elvira Antonietta Logli. La lista è stata composta con il supporto di Korn Ferry, advisor esterno e indipendente.Lo comunica il coordinatore del, Emilio Franco, per conto di: Arca Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited.