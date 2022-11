Air Transat celebra 35° Anniversario a Fiumicino e lancia nuovi voli diretti per Canada

(Teleborsa) - La compagnia aerea canadesee presenta ioperativi da maggio 2023.Il vettore, premiato come Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze in Nord America nella classifica degli Skytrax World Airline Awards 2022, conferma il suoattraverso la ripresa dell'80% di riempimento sulle tratte Italia-Canada e lDa maggio 2023, il network della compagnia comprenderà5 voli alla settimana con destinazione Toronto e 4 con destinazione Montréal,2 voli alla settimana per Montréal e 1 per Toronto e1 volo alla settimana per Toronto. La compagnia offrirà inoltreda Roma, Venezia, Lamezia, tutto operato con Air Transat, via Toronto o Montréal, nonchée in connessione per il Nord America. La compagnia opera anche, che amplia le destinazioni offerte da Montreal collegando la costa atlantica Canadese Halifax ed in futuro altre destinazioni."Con grande entusiasmo festeggiamo il nostro 35° anniversario incontrando il mercato italiano. Oggi è un’occasione importante per presentare le novità del vettore e le destinazioni servite dall’Italia verso il Canada ed il Nord America e per rafforzare la partnership con Aeroporti di Roma, hub fondamentale da sempre per la compagnia", commentaDella Serra, Managing Director diche rappresenta la compagnia aerea in Italia e Chief Sales & Marketing di Air Transat in Italia."Non era chiaro cosa attendersi in questa prima estate 2022, ma continuiamo ad essere ottimisti per l’estate che ci attende pur rimanendo prudenti", ha aggiunto la manager, sottolineando che "la ripresa del turismo e del lungo raggio ha visto il Canada emergere sempre di più, confermandosi una meta molto richiesta perché è una destinazione dove le attività di svolgono maggiormente outdoor, in spazi sconfinati con natura incontaminata, è una meta sicura, aperta, inclusiva, accogliente e multiculturale".Air Transat - ha spiegato Della Serra - "prosegue inoltre il suo piano strategico di efficientamento operativo semplificazione e rinnovo della flotta, con la ricezione di due nuovi A321LR e l’ordine di quattro A321XLR in consegna nel 2025".“Siamo onorati di celebrare il 35° anniversario di Air Transat in Italia", ha dichiarato, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, ricordando "abbiamo sviluppato negli anni una proficua collaborazione che ha facilitato un progressivo consolidamento della connettività diretta tra Roma ed il Canada, mercato ad elevati volumi e molto elastico all’aumento dell’offerta. Tale reattività è stata ribadita anche nella passata stagione Summer 2022, estate record per le compagnie nordamericane che, solo ad ottobre, hanno registrato una crescita di oltre il +20% rispetto a pari mese 2019. Roma, si dimostra essere una tra le destinazioni più ambite e lo sarà anche nella prossima Summer 2023".Sui voli diretti dall’Italiaconfigurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica) su una flotta complessiva che conta 30 aeromobili.