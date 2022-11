TISG, Intermonte: risultati solidi, conferma BUY e target price

Intermonte

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -ha confermato ailsu(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, e ha anche mantenuto ilsul titolo a "". L'aggiornamento della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del terzo trimestre del 2022 , che gli analisti descrivono come "solidi", "sulla buona strada per soddisfare la fascia alta della guidance" e "al di sopra delle stime principalmente sulla redditività".Il broker evidenzia anche il "tono molto positivo dal CEO durante la call con gli analisti, sulla scia di ottimi risultati e di un'. Tutto procede puntualmente sia per le attività core, che per lo sviluppo degli investimenti e il ramp-up delle attività nei cantieri neo acquisiti di Viareggio e La Spezia". È stata confermata la produzione di Tecnomar per Lamborghini, che sarà trasferita interamente a La Spezia a partire dal prossimo mese, mentre sono stati annunciati nuovi eventi, tra cui un"Grazie al suo posizionamento tra i principali attori nella fascia più alta del settore nautico, al suo business e alle sue strutture uniche e a 360 gradi, nonché all'elevata visibilità sui potenziali clienti e sulla generazione di cassa, TISG sembra- si legge nella ricerca di Intermonte - La chiara opportunità di ampliare ulteriormente la propria capacità e sfruttare l'opportunità delle barche a vela attraverso l'acquisizione di Perini Navi e i nuovi progetti seriali aggiunge ulteriore vantaggio all'equity story".