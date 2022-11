Banca MPS aderisce a convenzione tra CDP e Ministero Agricoltura

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, in qualità di banca finanziatrice, ha aderito allaper la gestione dei finanziamenti nell’ambito delSi tratta di misure che mettono a disposizionetramiteerogati dal Ministero econcessi da CDP.La convenzione mira a promuovere la collaborazione e l’integrazione fra i vari attori per garantire. I bandi si focalizzano anche su interventi legati alla, tema da tempo integrato nelle scelte di business di Banca MPS."L’agricoltura è parte integrante della storia del Monte dei Paschi di Siena e, in oltre cinque secoli, siamo stati protagonisti dello sviluppo di questo comparto", afferma, Chief Commercial Officer Imprese e Private di BMps (nella foto)."L’adesione alla convenzione con CDP e MASAF - prosegue il manager - rafforza l’intervento della Banca a supporto del settore, anche in linea con il Piano Strategico di Gruppo presentato a giugno scorso. MPS Agroalimentare comprende professionisti per una consulenza personalizzata, centri specialistici dislocati nelle aree a maggior vocazione agricola del Paese e servizi finanziari strategici ritagliati sulle esigenze del PNRR".rappresentano uno strumento agevolativo destinato adei rapporti tra soggetti appartenenti all’intera filiera, dalle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti. Gli interventi finanziari prevedono unerogato dal MASAF, e unconcessa da CDP e