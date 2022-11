Germania, Zew: sentiment investitori migliora a novembre

(Teleborsa) - Altro modesto recupero per l'indice ZEW tedesco a novembre, anche se l'indicatore del sentiment economico resta negativo. L'indice anticipatore si è portato infatti a -36,7 punti dai -59,2 di ottobre.Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco, è migliore delle attese degli analisti che stimavano una valore di -50 punti.che si portano a -64,5 punti da -72,2, contro attese per un -68,4.L'indice relativo alè migliorato invece a -38,7 punti rispetto a -59,7 punti di ottobre e contro i -52 attesi.“L'indicatore ZEW del sentiment economico sale di nuovo a novembre. Ciò è probabilmente legato soprattutto alla speranza che i tassi di inflazione scendano presto. In questo caso, i responsabili politici non dovrebbero frenare la politica monetaria così duramente e/o per tutto il tempo temuto. Tuttavia - spiega il professor- le prospettive economiche per l'economia tedesca sono ancora chiaramente negative".