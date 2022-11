Home Depot, guidance confermata dopo trimestre sopra le attese

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato undi 38,87 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022, con un aumento di 2,1 miliardi di dollari o del 5,6% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2021. Lesono aumentate del 4,3% e lesono aumentate del 4,5%.per il terzo trimestre è stato di 4,3 miliardi di dollari, o 4,24 dollari, rispetto all'utile netto di 4,1 miliardi di dollari, o 3,92 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2021, che rappresenta un aumento dell'8,2%.Gli, secondo dati Refinitiv,un aumento delle vendite comparabili del 3,1%, ricavi per 37,96 miliardi di dollari e un utile per azione di 4,12 dollari."Abbiamo realizzato un'altra solida performance nel terzo trimestre, guidata dalla forza nelle categorie relative ai progetti in tutta l'azienda - ha affermato Ted Decker, presidente, presidente e CEO - Il nostro team ha svolto un lavoro fantastico al servizio dei nostri clienti, pur continuando a navigare in un".La società hadi: vendite comparabili in crescita di circa il 3,0%; margine operativo di circa il 15,4%; crescita degli utili per azione a un tasso "mid-single digits".