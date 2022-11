Nuovo BTP Italia, sottoscrizioni da 255 mila piccoli risparmiatori

(Teleborsa) - Ladella diciottesima emissione del, riservata al cosiddetto mercato retail, si è chiusa con quella che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) chiama una "significativa partecipazione dei piccoli risparmiatori". In particolare, dal 14 al 16 novembre 2022, hanno sottoscritto il BTP ItaliaSi tratta di unacon quella registrata al termine del terzo giorno di collocamento del(avvenuto lo scorso giugno), che aveva ricevuto ordini per 7,26 miliardi di euro.Domani 17 novembre 2022, dalle ore 10 alle ore 12, avrà luogo invece ladi collocamento del titolo, con il codice ISIN IT0005517195, riservata agli, che si svolgerà sempre sulla piattaforma MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana).Prima dell'apertura del collocamento, sulla base delle condizioni di mercato, ildi questa diciottesima emissione, che non potrà essere comunque inferiore al tasso cedolare (reale) annuo minimo garantito, pari all'1,60%, già annunciato lo scorso venerdì 11 novembre 2022.In occasione dell'ultima edizione, lo, il MEF aveva, il 76,91% dei quali assegnati a investitori retail. Nella sedicesima edizione, quella di maggio 2020, aveva raccolto 22,3 miliardi di euro, il 62,8% dei quali assegnati a investitori retail. Dal 2012 a oggi, sono stati raccolti in totale 181 miliardi di euro.