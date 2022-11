Stellantis, Ed Ditmire nominato Head of Investor Relations

Stellantis

Nasdaq

(Teleborsa) -ha annunciato che, riportando a Richard Palmer, Chief Financial Officer, a partire dal 1 dicembre 2022.assumerà all'interno di Stellantis un. Bandinelli era Head of Investor Relations dal 1° marzo 2021, dopo essere stato Head of Financial Communication di Groupe PSA da settembre 2017."Il rapporto di fiducia di Ed con la comunità degli investitori, in particolare nel mercato statunitense,, il nostro piano strategico a lungo termine - ha affermato Richard Palmer, CFO di Stellantis - Siamo lieti di accoglierlo nel nostro viaggio durante il quale ci stiamo trasformando in un'azienda tecnologica per la mobilità sostenibile".Ed Ditmire si unisce a Stellantis da, dove ha. In precedenza, ha lavorato nellaper varie aziende. Ed Ditmire ha conseguito una laurea in economia presso la Rutgers University (New Jersey, USA), un MBA presso l'Università di Notre Dame (Indiana, USA) ed è CFA Charterholder.