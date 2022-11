Autostrade, Tomasi: "Governo, accelerazione senza precedenti per avvio cantieri"

(Teleborsa) - "È un inizio di collaborazione assolutamente positiva quella avviata con il nuovo governo che, con il Decreto Aiuti, ha impresso sin da subito un'accelerazione senza precedenti, per dare il via a cantierizzazioni su territorio nazionale per 12 miliardi di euro". È quanto ha dichiaratonel corso della conferenza stampa al Comune di Bologna per la presentazione del progetto del nuovo Parco Nord."In questo contesto, il Passante – ha proseguito– rappresenta certamente una delle opere più importanti, assieme alla Gronda di Genova. Progetti fondamentali per l'economia nazionale e lo sviluppo dei territori. Per il Passante stiamo accelerando per poter far partire i lavori entro il 2023. Già alla fine dell'anno in corso, avvieremo le attività di risoluzione delle interferenze".