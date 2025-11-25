Milano 17:35
Autostrade per l’Italia aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Messaggi di sensibilizzazione e il numero 1522 sui PMV in tutta la rete

(Teleborsa) - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Gruppo Autostrade per l’Italia rinnova il proprio impegno con una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti che percorrono la rete. Fino al 30 novembre, sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) presenti lungo i 3.000 km di rete gestita dal Gruppo, saranno visibili i messaggi: "Basta violenza sulle donne" e "Stop a ogni forma di violenza".

I claim sono accompagnati dal numero 1522, la linea nazionale di supporto e intervento contro la violenza di genere, attiva 24 ore su 24, gratuita e accessibile in più lingue. Il servizio offre ascolto, accoglienza e orientamento verso i centri antiviolenza e le strutture territoriali competenti.

Con questa iniziativa, Autostrade per l’Italia conferma la propria volontà di contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e alla sensibilizzazione sul tema, utilizzando i propri canali per raggiungere milioni di persone ogni giorno.
