Autostrade per l’Italia aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) - In occasione della, ilrinnova il proprio impegno con unache percorrono la rete. Fino al 30 novembre, sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) presenti lungo i, saranno visibili i messaggi: "" e "".I claim sono accompagnati dal numero 1522, la linea nazionale di supporto e intervento contro la violenza di genere, attiva 24 ore su 24, gratuita e accessibile in più lingue. Ilverso i centri antiviolenza e le strutture territoriali competenti.Con questa iniziativa, Autostrade per l’Italia conferma la propria volontà di, utilizzando i propri canali per raggiungere milioni di persone ogni giorno.