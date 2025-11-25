Autostrade per l’Italia aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

(Teleborsa) - In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne
, il Gruppo Autostrade per l’Italia
rinnova il proprio impegno con una campagna di sensibilizzazione rivolta agli utenti
che percorrono la rete. Fino al 30 novembre, sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV) presenti lungo i 3.000 km di rete gestita dal Gruppo
, saranno visibili i messaggi: "Basta violenza sulle donne
" e "Stop a ogni forma di violenza
".
I claim sono accompagnati dal numero 1522, la linea nazionale di supporto e intervento contro la violenza di genere, attiva 24 ore su 24, gratuita e accessibile in più lingue. Il servizio offre ascolto, accoglienza e orientamento
verso i centri antiviolenza e le strutture territoriali competenti.
Con questa iniziativa, Autostrade per l’Italia conferma la propria volontà di contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto e alla sensibilizzazione sul tema
, utilizzando i propri canali per raggiungere milioni di persone ogni giorno.