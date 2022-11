GPI acquista maggioranza di TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI

GPI

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato EXM, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, è stata formalizzata l’acquisizione del 65% del capitale sociale di TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI.TESI e le società da essa controllate (due italiane e tre estere, in Messico, Brasile e Colombia) costituiscono il Gruppo TESI, che realizza soluzioni di information technology per il mondo della sanità. Nel 2021 il Gruppo TESI ha registrato Ricavi pari a 29 milioni, un EBITDA pari a 11,7 milioni, l’enterprise value è pari a 90,1 milioni.Ildel 65% della partecipazione in TESI è pari a 58,5 milioni, di cui 8 milioni già versati all’atto del signing e 22,2 milioni da versare entro il 31 gennaio 2023. L’ammontare corrisposto al closing, pari a 28,3 milioni, è stato finanziato utilizzando una combinazione di liquidità disponibile e prestiti bancari a breve termine.Il calcolo del corrispettivo relativo alla quota residua del 35%, oggetto di opzioni di put & call, sarà effettuato sulla base dei risultati consolidati del Gruppo TESI relativi all’esercizio 2024.