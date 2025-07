Braga Moro avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

Banca Profilo

(Teleborsa) -, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi e soluzioni di elettronica di potenza e di controllo ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 15 luglio 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Nel 2024, il Gruppo Braga Moro ha realizzato il 58% dei ricavi in Italia e il 42% dei ricavi all’estero, conseguendo unconsolidato pari a circa 16 milioni di euro.Prima dell'ammissione, il(in % rispetto alle azioni ordinarie) è detenuto da: Ottobre 23 S.p.A. (società riconducibile per il 74,8% a Maddalena Bellante e per il residuo 25,2% a 3 persone fisiche e 2 giuridiche) al 60,76%, Cipierre Elettronica S.p.A. (società controllata al 90% dall'emittente) al 33,16% e Tanlo S.r.l. (società riconducibile alla famiglia Nardello) al 6,08%.Oltre alle azioni ordinarie, saranno emesse delle, che saranno assegnate nella misura di n. 1 bonus share per ogni n. 4 azioni ordinarie a favore di coloro che avranno sottoscritto/acquistato le azioni nell'ambito del collocamento e non le avranno alienate sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni. Saranno presenti anche 100.000(10 voti per ogni 1 azione) di titolarità del socio di maggioranza Ottobre 23 S.p.A., azioni che non saranno oggetto di ammissione alle negoziazioni.LaS.p.A. è titolare di 595.239 azioni ordinarie, pari a circa il 33,16% delle azioni ordinarie prima dell'IPO. Queste azioni saranno oggetto dinell'ambito del collocamento.Alla data di inizio delle negoziazioni, ilsarà composto dai seguenti 7 membri, con scadenza dell'incarico all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027: Carlo Nardello (Presidente), Andrea Passanisi (Amministratore Delegato), Marco Uccellini (Consigliere), Maddalena Bellante (Consigliere), Guido Amoruso Manzari (Consigliere), Maurizio Monaco (Consigliere), Silverio Girolamo (Consigliere Indipendente).