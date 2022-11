Webuild (in consorzio) raggiunge financial closure per ferrovia a Toronto

Webuild

(Teleborsa) -, con i partner del consorzio Connect 6ix, ha raggiunto ilper la realizzazione del lotto "Rolling Stock, Systems, Operations and Maintenance (RSSOM)" della, la nuova linea di trasporto veloce che attraverserà il centro di Toronto.Il gruppo italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, il cui consorzio era risultato preferred bidder lo scorso settembre, partecipa al progetto con unacirca per la joint venture che realizzerà le opere civili, e con una quota pari al 10% del consorzio internazionale più ampio Connect 6ix, a cui farà capo l'intera iniziativa.Webuild continua a, con l'Italia che rappresenta il 10% dei progetti aggiudicati e in corso di finalizzazione nel 2022, l'Australia il 34%, l'Europa il 28%, il Nord America il 14%. I nuovi ordini al di fuori del mercato domestico raggiungono il 90% nel 2022.